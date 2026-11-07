С одними людьми можно проговорить несколько часов и даже не заметить, как пролетело время, а с другими разговор не клеится с первых минут. Американские учёные выяснили, что секрет увлекательного общения заключается в особом чередовании общих тем и неожиданных идей. К такому выводу пришли специалисты Дартмутского колледжа, результаты исследования которых опубликованы в журнале Science Advances. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи изучили более тысячи бесед между незнакомыми людьми, а также разговоры друзей и участников быстрых свиданий. Оказалось, что наибольшее удовольствие приносит общение, в котором собеседники успевают подробно обсудить одну тему, но при этом постепенно переходят к новым мыслям.

Учёные сравнили такую динамику с «розовым шумом» — явлением из физики, которое находится между полной хаотичностью и чрезмерной предсказуемостью. Если люди постоянно перескакивают с темы на тему, им сложно понять друг друга. Но и бесконечное обсуждение одного вопроса быстро начинает утомлять. Самые интересные беседы возникают где-то посередине.

Для анализа специалисты использовали искусственный интеллект MPNet. Нейросеть оценивала смысловую близость реплик и отслеживала, насколько плавно меняются темы разговора. Выяснилось, что участники диалогов с выраженным «розовым шумом» чаще чувствовали эмоциональную связь, получали удовольствие от общения и хотели его продолжить.

Особенно любопытные результаты получили при изучении быстрых свиданий. По характеру разговора исследователи могли предсказать, какие пары впоследствии соглашались встретиться повторно. При этом учёные подчёркивают, что сама по себе удачная беседа ещё не гарантирует возникновения симпатии.

Кроме того, специалисты проанализировали подкасты с двумя ведущими. Оказалось, что за первые 50 выпусков разговоры участников постепенно становились более сбалансированными. Это позволяет предположить, что навык интересного общения можно развивать с практикой.

Впрочем, исследователи напоминают, что приятный разговор не всегда означает важный. Некоторые беседы могут быть тяжёлыми или неловкими, но именно они помогают людям разобраться в сложных ситуациях и сохранить отношения.

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