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Регион
Опубликовано 23 сентября, 15:11

«Почта России» уже перевела в Татарстан треть из 3 тыс. сотрудников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Восемь крупных госхолдингов готовят перенос части рабочих мест из Москвы в регионы. У «Почты России» этот процесс уже начался: более тысячи сотрудников её IT-структуры переведены в Татарстан, ещё около двух тысяч планируется перевести. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, всего IT-структура «Почты России», которую планируется сосредоточить в Татарстане, насчитывает около трёх тысяч человек. Таким образом, больше трети сотрудников уже переведены, а основной этап релокации ещё впереди.

Восемь крупных холдингов готовят к переезду из Москвы в регионы
Восемь крупных холдингов готовят к переезду из Москвы в регионы

«Почта России» входит в перечень из восьми крупных холдингов, для которых Минэкономразвития прорабатывает перенос части функций и рабочих мест из Москвы в регионы. Помимо неё, в список вошли РЖД, «Аэрофлот», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть».

Тему на совещании поднял Путин. Президент попросил Решетникова доложить, на каком этапе находится выполнение поручения о переезде крупнейших госкомпаний из столицы. Само поручение о поэтапном переносе государственных корпораций, компаний с госучастием и их структур в регионы было дано ещё в 2024 году. Особое внимание при этом предлагалось уделить Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

Татарстан уже является крупным центром присутствия «Почты России»: компания развивает в республике логистическую и цифровую инфраструктуру, а в 2025 году заключила с региональным правительством пятилетнее соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере цифровизации.

«Глядишь, все счастливо заживут»: Собянин пошутил о переносе столицы по регионам
«Глядишь, все счастливо заживут»: Собянин пошутил о переносе столицы по регионам

Ранее Life.ru сообщал, что Путин запросил у правительства доклад о переезде крупнейших госкомпаний из Москвы в регионы.

Больше новостей о российском бизнесе и решениях правительства — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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