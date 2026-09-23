«Почта России» уже перевела в Татарстан треть из 3 тыс. сотрудников
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Восемь крупных госхолдингов готовят перенос части рабочих мест из Москвы в регионы. У «Почты России» этот процесс уже начался: более тысячи сотрудников её IT-структуры переведены в Татарстан, ещё около двух тысяч планируется перевести. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
По словам министра, всего IT-структура «Почты России», которую планируется сосредоточить в Татарстане, насчитывает около трёх тысяч человек. Таким образом, больше трети сотрудников уже переведены, а основной этап релокации ещё впереди.
«Почта России» входит в перечень из восьми крупных холдингов, для которых Минэкономразвития прорабатывает перенос части функций и рабочих мест из Москвы в регионы. Помимо неё, в список вошли РЖД, «Аэрофлот», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть».
Тему на совещании поднял Путин. Президент попросил Решетникова доложить, на каком этапе находится выполнение поручения о переезде крупнейших госкомпаний из столицы. Само поручение о поэтапном переносе государственных корпораций, компаний с госучастием и их структур в регионы было дано ещё в 2024 году. Особое внимание при этом предлагалось уделить Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.
Татарстан уже является крупным центром присутствия «Почты России»: компания развивает в республике логистическую и цифровую инфраструктуру, а в 2025 году заключила с региональным правительством пятилетнее соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере цифровизации.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин запросил у правительства доклад о переезде крупнейших госкомпаний из Москвы в регионы.
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