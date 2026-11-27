В декабре ночь в Шерегеше Кемеровской области обойдётся туристам в среднем в 24 700 рублей. Это самая высокая цена среди российских направлений в исследовании сервиса бронирования, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Ближайшего соперника, Переславль-Залесский, Шерегеш опередил сразу на 9000 рублей. Третье место заняла Ольгинка на Кубани с ценой 13 700 рублей. В Архызе за ночь придётся выложить 12 100 рублей, в Каменномостском — 11 200, в Абрау-Дюрсо — 11 100.

В Красной Поляне и Великом Устюге средние цены близки — 10 500 и 10 100 рублей соответственно. В десятку вошли и два направления, где можно остановиться в среднем дешевле 10 тысяч рублей. В Домбае ночь обойдётся в 9700 рублей, в Терсколе — в 8300.