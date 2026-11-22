Среди городов Золотого кольца туристы чаще всего бронируют на Новый год отели и апартаменты в Ярославле. В рейтинге по всей России город занял седьмое место, подсчитали аналитики.

На Золотое кольцо приходится до 7% всех бронирований по стране на период с 25 декабря по 11 января. В первую двадцатку вместе с Ярославлем попали Кострома и Тверь — на 18-м и 20-м местах. Владимир занял 29-е место, Суздаль — 32-е, Рыбинск — 41-е, Сергиев Посад — 49-е.

Самые доступные отели и апартаменты туристы нашли в Твери, где ночь обошлась в среднем в 6 тысяч рублей. В Сергиевом Посаде средняя цена составила 6,7 тысячи, в Рыбинске — 8 тысяч. Дороже всего ночлег оказался в Суздале — в среднем 15,5 тысячи рублей.

По России тройку лидеров составили Санкт-Петербург, Москва и Казань. Следом расположились Нижний Новгород, Сочи и Калининград. За Ярославлем в десятке идут Вологда, Кисловодск и Псков. Быстрее всего (на 17%) спрос вырос в Вологде, пишет RT.