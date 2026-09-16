«Коттеджное рабство»: Сотни дачников Подмосковья рискуют потерять участки из-за старой схемы

Сотни жителей Подмосковья рискуют потерять земельные участки, которые они годами считали законно приобретёнными. По данным Baza, почти 450 наделов в Раменском и Дмитровском округах были исключены из реестров, а похожие споры возникают и в других муниципалитетах региона.

Проблема связана со схемой продажи сельскохозяйственных земель. Как утверждает канал, крупные участки переводили под вид использования «садоводство», после чего дробили на наделы по 6–10 соток и продавали гражданам под строительство дач. Сделки при этом проходили государственную регистрацию, поэтому покупатели могли не подозревать о возможных юридических проблемах.

Между тем закон Московской области устанавливает, что минимальный размер вновь образуемого участка из земель сельскохозяйственного назначения составляет 2 га, хотя законодательством предусмотрен ряд исключений. В июне 2026 года регион также отдельно уточнил регулирование участков с видом разрешённого использования «садоводство».

Одним днём из реестров исчезли почти 450 участков в Раменском и Дмитровском округах. Люди вышли на пикет. Видео © Baza

По информации Baza, с 2025 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области начало обращаться в суды, добиваясь признания отдельных сделок и последующего дробления земель незаконными. В ряде случаев после судебных решений могут аннулироваться сведения об образованных участках и записи о правах на них.

Для собственников это означает серьёзные ограничения: участок, вокруг которого идёт такой спор, может оказаться фактически заблокирован для дальнейшей продажи, строительства или иных регистрационных действий. При этом само прекращение права собственности требует соответствующего юридического основания и не происходит просто из-за исчезновения объекта с публичной кадастровой карты.

По словам жителей, под потенциальной угрозой могут находиться участки также в Солнечногорске, Химках, Пушкино, Щёлково и Лосино-Петровском. Они оценивают число проблемных наделов вплоть до 20 тысяч, однако официального подтверждения этой оценки пока нет.

В документах, которые приводят собеседники Baza, действия властей называются приведением земельных отношений в соответствие с законодательством. Сами владельцы при этом указывают, что приобретали участки уже после регистрации всех изменений в Росреестре, платили налоги, брали кредиты и строили дома, не зная о возможных нарушениях на более раннем этапе.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Подмосковья намерены бороться с дроблением сельскохозяйственных земель для последующей продажи под дачи. Ещё в 2024 году региональный Минсельхоз предлагал изменить правила так, чтобы сделать подобные схемы менее привлекательными для продавцов.