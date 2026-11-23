Второй серийный пассажирский самолёт МС-21 впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Испытательный полёт продолжался почти три часа и завершился успешно. Об успешном выполнении задания сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в Ростех.

Командиром воздушного судна впервые стал лётчик-испытатель Иркутского авиазавода Дамир Шайхутдинов. Вместе с ним в экипаж вошли Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко, а также инженеры по лётным испытаниям Александр Соловьёв и Сергей Непокрытов.

Во время полёта специалисты проверили работу двигателей на разных режимах и высотах, а также устойчивость и управляемость лайнера. Все системы отработали штатно, экипаж выполнил программу испытаний в полном объёме.

«Проверили двигатель в разных режимах на разных высотах, устойчивость и управляемость, замечаний в работе авиационной техники у нас нет», — рассказал Шайхутдинов.

Второй серийный МС-21 получил заводской номер 0015. Ещё в сентябре самолёт прошёл наземные испытания, во время которых специалисты проверили российские двигатели ПД-14 и бортовые системы. Теперь машина приступила к следующему этапу проверок уже в воздухе.

МС-21-310 — российский среднемагистральный пассажирский лайнер, разработанный компанией «Яковлев». Его импортозамещённая версия оснащается отечественными двигателями и системами. Первый серийный самолёт этого типа совершил дебютный полёт 3 августа 2026 года, а теперь к испытаниям присоединился второй экземпляр.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке первых 18 серийных МС-21 на Иркутском авиационном заводе. Во время октябрьского визита на предприятие первый вице-премьер Денис Мантуров проверил ход производства самолётов, которые планируют передать «Аэрофлоту» в 2027–2028 годах. Завод также готовится к выпуску комплектующих для следующей партии из 90 машин. При этом Росавиация рассчитывает завершить сертификацию импортозамещённого МС-21 летом 2027 года. Глава ведомства Дмитрий Ядров сообщал, что испытания идут в запланированном темпе. После получения необходимых разрешений самолёт сможет приступить к коммерческим перевозкам.