В Крыму три школы полностью закрыли на карантин из-за выявленных случаев внебольничной пневмонии. На дистанционное обучение перевели 2948 школьников. Об этом сообщают «Вести Крым» со ссылкой на региональное министерство образования, науки и молодёжи.

Очные занятия приостановлены в школе № 29 и школе-гимназии № 39 в Симферополе, а также в Трёхпрудненской школе-гимназии имени Ушинского в Симферопольском районе.

Кроме того, из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин отправили 24 класса в 12 школах полуострова. Временно прекратили работу и 12 групп в 11 детских садах.

Как отмечали в региональном управлении Роспотребнадзора, в ноябре в Крыму наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией, однако показатели остаются в пределах среднемноголетних значений. Родителей призвали не отправлять детей с признаками недомогания в образовательные учреждения даже при отсутствии повышенной температуры.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что школу № 29 имени Георгия Жукова в Симферополе закрыли на карантин до 29 ноября. Тогда на дистанционное обучение перевели около полутора тысяч детей.