Под Киевом после атаки загорелись склады фармацевтического дистрибьютора

Крупный пожар вспыхнул на территории складского комплекса фармацевтического дистрибьютора «Вента ЛТД» под Киевом. Возгорание произошло после атаки беспилотниками. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

«Вента ЛТД» является третьим по величине фармацевтическим дистрибьютором в стране. На площадке хранилась продукция сразу нескольких крупных производителей. Среди них — Bayer, Sanofi, Pfizer и Teva.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом попадании в Южный мост. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлён удар беспилотника по мосту. На записи заметен мощный взрыв в верхней части сооружения. Сразу после попадания на мосту вспыхнуло пламя.