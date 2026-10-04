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Опубликовано 4 октября, 16:21

Под Пензой ликвидировали открытое горение на базе вторсырья

Обложка © «Макс» / МЧС Пензенской области

Обложка © «Макс» / МЧС Пензенской области

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на территории базы вторсырья в Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Тушение пожара на территории базы вторсырья в Пензенской области. Обложка © «Макс» / МЧС Пензенской области

«По результатам измерений специалистов Роспотребнадзора количественных показателей химической безопасности превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружено», — говорится в сообщении.

24 человека пострадали при пожаре в кемпинге на озере Гарда
24 человека пострадали при пожаре в кемпинге на озере Гарда

Напомним, на месте возгорания работали семь пожарных расчётов. Огонь распространился на площади в тысячу «квадратов». Позднее стало известно о локализации возгорания. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

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Матвей Константинов
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