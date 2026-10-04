Под Пензой ликвидировали открытое горение на базе вторсырья
Обложка © «Макс» / МЧС Пензенской области
Огнеборцы ликвидировали открытое горение на территории базы вторсырья в Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Тушение пожара на территории базы вторсырья в Пензенской области. Обложка © «Макс» / МЧС Пензенской области
«По результатам измерений специалистов Роспотребнадзора количественных показателей химической безопасности превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружено», — говорится в сообщении.
Напомним, на месте возгорания работали семь пожарных расчётов. Огонь распространился на площади в тысячу «квадратов». Позднее стало известно о локализации возгорания. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
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