«Подарок от родителей»: Как избежать налоговой проверки за переводы родственникам

Ежемесячная помощь от родителей сама по себе не становится облагаемым доходом из-за одинаковых сумм и регулярности переводов. Для инспекции имеет значение назначение денег, пояснил в беседе с «Лентой.ру» эксперт по налогам Дмитрий Шумейко.

По его словам, подарки и средства на оплату жилья, учёбы, лечения или повседневных нужд не требуют уплаты НДФЛ. Ограничений по сумме денежных подарков между физлицами нет. Подавать декларацию по таким поступлениям также не нужно.

Однако под видом семейной поддержки может проходить расчёт за услуги, работу, товары или аренду. Тогда полученные средства могут признать налогооблагаемым доходом. Для начисления НДФЛ инспекция должна установить необходимый характер операции, одной регулярности поступлений недостаточно.

«Чтобы избежать лишних вопросов, при переводе лучше прописывать понятное обозначение: «подарок от родителей», «материальная помощь сыну», «на обучение»», — посоветовал специалист.

При крупных или постоянных перечислениях он рекомендовал сохранять банковские выписки и подтверждения родства, а при необходимости составлять письменный договор дарения. Возврат займа или компенсацию совместных расходов помогут объяснить расписки, переписка и чеки.

Тем временем налоговая выявляет неплательщиков среди арендодателей по объявлениям в интернете. Сведения о предлагаемых квартирах сопоставляют с реестрами недвижимости, поэтому расчёты наличными сами по себе не позволяют скрыть сдачу жилья.