Подозреваемого в теракте под Парижем перевели в психиатрическое отделение

Подозреваемого в террористическом нападении в пригороде Парижа Кевина Т. перевели в психиатрическое отделение при префектуре полиции французской столицы. Его задержание временно приостановили по результатам медицинского освидетельствования. Об этом сообщает радиостанция ici со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).

Медицинское наблюдение может продлиться до 48 часов. За это время специалисты должны определить, позволяет ли психическое состояние мужчины продолжать его допросы.

В прокуратуре уточнили, что приостановка задержания связана именно с заключением психиатра. Подозреваемый остаётся под наблюдением врачей, а расследование нападения продолжается.

Кроме того, токсикологическая экспертиза выявила в крови Кевина Т. следы кокаина и каннабиса. Об этом также сообщили во французской антитеррористической прокуратуре.

Нападение произошло 23 октября в коммунах Трапп и Ла-Верьер департамента Ивелин. По данным следствия, вооружённый мужчина передвигался на автомобиле и открывал огонь по прохожим. В результате один человек погиб, ещё пятеро получили ранения, в том числе 12-летняя девочка. Расследование ведётся как дело о терроризме.

Ранее Life.ru рассказывал о реакции президента Франции Эмманюэля Макрона на произошедшее. Французский лидер назвал нападение переломным моментом для страны. По его оценке, преступление было заранее спланировано, а его предполагаемый исполнитель выбирал жертв по расовому или религиозному признаку. Макрон призвал граждан противостоять идеям, оправдывающим насилие на почве ненависти.

Также Life.ru сообщал, что погибшим оказался 26-летний боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги. Спортсмен выступал за французский клуб Atch Academy. Представители команды подтвердили его гибель и выразили соболезнования близким.