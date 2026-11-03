Мужчине, подозреваемому в убийстве школьника в приморском Большом Камне, грозит до 15 лет лишения свободы, рассказал адвокат Даниил Лунёв. По его словам, статья, по которой расследуют дело, предусматривает наказание от 6 до 15 лет.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист назвал алкогольное опьянение отягчающим обстоятельством. Он также предположил, что возможный первый удар со стороны подростка несущественно повлияет на положение подозреваемого.

Итоговый приговор будет зависеть от характеристик фигуранта, отметил юрист. Сам он ожидает, что наказание составит не менее восьми лет колонии.