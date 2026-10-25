Подозреваемый в теракте в пригороде Парижа оказался болен шизофренией
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Подозреваемый в совершении теракта в пригороде Парижа 39-летний Кевин Т. страдает шизофренией. Мужчина, которого подозревают в убийстве одного человека и ранении ещё пятерых, находится под наблюдением психиатров, сообщает BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
После медицинского освидетельствования подозреваемого перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции Парижа, а его содержание под стражей в рамках допросов временно приостановили. Врачи будут наблюдать за мужчиной до 48 часов, чтобы определить, позволяет ли его состояние продолжить следственные действия.
Кроме того, токсикологическая экспертиза выявила в крови задержанного следы кокаина и каннабиса. Расследование нападения ведёт Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.
Life.ru уже писал о переводе Кевина Т. в психиатрическое отделение после стрельбы в коммунах Трапп и Ла-Верьер 23 октября. Мужчина открыл огонь по прохожим из автоматического оружия, передвигаясь на автомобиле. Один человек погиб, ещё пятеро получили ранения, в том числе 12-летняя девочка. Французские власти расследуют произошедшее как теракт с предполагаемым расистским мотивом. Единственной жертвой теракта в пригороде Парижа оказался боец ММА.
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