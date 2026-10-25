Подозреваемый в теракте в пригороде Парижа оказался болен шизофренией

Подозреваемый в совершении теракта в пригороде Парижа 39-летний Кевин Т. страдает шизофренией. Мужчина, которого подозревают в убийстве одного человека и ранении ещё пятерых, находится под наблюдением психиатров, сообщает BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

После медицинского освидетельствования подозреваемого перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции Парижа, а его содержание под стражей в рамках допросов временно приостановили. Врачи будут наблюдать за мужчиной до 48 часов, чтобы определить, позволяет ли его состояние продолжить следственные действия.

Кроме того, токсикологическая экспертиза выявила в крови задержанного следы кокаина и каннабиса. Расследование нападения ведёт Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.