Жвачка даже без сахара может вызвать вздутие и диарею, предупредила гастроэнтеролог Елена Пехотина. По её словам, последствия зависят от количества продукта и чувствительности человека к подсластителям. В больших количествах эти вещества задерживают воду в кишечнике и усиливают газообразование.

У чувствительных к ним людей живот может урчать, иногда появляются спазмы. Само по себе умеренное жевание для здорового человека обычно безопасно. Однако у людей с чувствительным желудком или рефлюксной болезнью долгое жевание иногда провоцирует изжогу и отрыжку.

Если жевать почти без перерыва, растёт нагрузка на мышцы челюсти и височно-нижнечелюстной сустав. Если после жвачки регулярно беспокоят изжога или вздутие, стоит посмотреть, какие подсластители в неё входят. Симптомы, которые долго не проходят или возвращаются, нужно обсудить с врачом, заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».