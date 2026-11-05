Российские беспилотники в ночь на 5 ноября поразили электроподстанцию напряжением 330 кВ в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив, что удары также пришлись по логистической инфраструктуре Украины и морскому судну, перевозившему военное имущество для ВСУ.

В частности, в населённом пункте Новый Коротыч Харьковской области был атакован логистический терминал компании «Новая почта». Кроме того, по данным военного ведомства, в акватории Чёрного моря российские дроны поразили сухогруз с военным имуществом, находившийся в 52 километрах к юго-западу от Одессы.