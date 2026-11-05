Подстанция на 330 кВ в Днепропетровской области попала под российский удар
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские беспилотники в ночь на 5 ноября поразили электроподстанцию напряжением 330 кВ в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив, что удары также пришлись по логистической инфраструктуре Украины и морскому судну, перевозившему военное имущество для ВСУ.
В частности, в населённом пункте Новый Коротыч Харьковской области был атакован логистический терминал компании «Новая почта». Кроме того, по данным военного ведомства, в акватории Чёрного моря российские дроны поразили сухогруз с военным имуществом, находившийся в 52 километрах к юго-западу от Одессы.
Ранее Life.ru сообщал об ударах по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях. По данным Минобороны от 4 ноября, российские дроны поразили подстанцию «Наливайковка» напряжением 750 кВ и объект «Чижовка» на 110 кВ. Днём ранее российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких областях Украины, включая тепловые электростанции.