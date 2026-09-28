Подстанцию «Штыково» запитали после масштабной аварии в Приморье

Электроснабжение подстанции 110 кВ «Штыково» в Приморье восстановили после масштабной аварии, оставившей сотни тысяч жителей без воды. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского края.

После подачи электричества специалисты подключили насосные станции и вновь запустили водозабор. Сейчас вода уже поступает в систему. Сотрудники предприятия контролируют работу оборудования и следят за постепенным заполнением сетей.

Авария на подстанции произошла ночью 28 сентября. Из-за повреждения оборудования без электроснабжения остались объекты водоснабжения, после чего остановилась работа насосных станций. Последствия почувствовали жители Владивостока, Артёма и Надеждинского округа. По данным МЧС, перебои затронули более 650 тысяч человек, 3660 многоквартирных и около 16,5 тысячи частных домов, а также 224 социальных объекта.