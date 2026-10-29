Подвиг, который нельзя забыть: Проект Life.ru о женщинах-шахтёрах поборется за «Знание.Премия»
Проект Life.ru «Фронт под землёй» вошёл в шорт-лист «Знание.Премия»
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Спецпроект Life.ru «Фронт под землёй», посвящённый подвигу женщин-шахтёров в годы Великой Отечественной войны, вошёл в шорт-лист шестого сезона просветительской награды «Знание.Премия». Об этом сообщили организаторы премии, представившие список из 124 номинантов, отобранных среди 14 тысяч участников.
Проект редакции представлен в номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Интерактивный материал рассказывает о женщинах, которые после ухода мужчин на фронт спустились в шахты и взяли на себя тяжелейшую работу по добыче угля.
В основу спецпроекта «Фронт под землёй» легли исторические документы, архивные фотографии и воспоминания современников. Читатели могут проследить путь угля от забоя до фронта, познакомиться с судьбами героинь и виртуально пройти одну шахтёрскую смену. Среди участниц этой истории — Александра Леонова, Мария Косогорова и Ванда Барсукова.
Всего в шорт-лист «Знание.Премия» вошли 68 просветителей, 46 проектов, пять компаний и пять российских регионов. Номинанты представляют 28 субъектов страны, а впервые в истории премии среди претендентов появились участники из Казахстана и Сербии.
Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что с момента учреждения награды в 2021 году число её номинантов превысило 500 человек и проектов.
«Для нас важно не просто выбрать лучших, но и показать обществу людей и инициативы, чей пример вдохновляет учиться, созидать и брать на себя ответственность за будущее России», — подчеркнул Древаль.
В ноябре участники шорт-листа представят свои достижения Почётному жюри в Москве. По итогам защит будут определены лауреаты в 19 номинациях. В оценке конкурсных заявок ранее участвовал Экспертный совет, объединивший 381 представителя всех регионов России. Life.ru выступает мультимедийным информационным партнёром шестого сезона «Знание.Премия».
Ранее спецпроект Life.ru «Фронт под землёй» стал победителем конкурса «Лучшие социальные проекты России — 2026» в номинации «Культурно-просветительские проекты». Награду редакции вручили 8 октября. На конкурс поступила 741 заявка, а победителями в различных категориях стали 99 организаций.