Подвиг, который нельзя забыть: Проект Life.ru о женщинах-шахтёрах поборется за «Знание.Премия»

Спецпроект Life.ru «Фронт под землёй», посвящённый подвигу женщин-шахтёров в годы Великой Отечественной войны, вошёл в шорт-лист шестого сезона просветительской награды «Знание.Премия». Об этом сообщили организаторы премии, представившие список из 124 номинантов, отобранных среди 14 тысяч участников.

Проект редакции представлен в номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Интерактивный материал рассказывает о женщинах, которые после ухода мужчин на фронт спустились в шахты и взяли на себя тяжелейшую работу по добыче угля.

В основу спецпроекта «Фронт под землёй» легли исторические документы, архивные фотографии и воспоминания современников. Читатели могут проследить путь угля от забоя до фронта, познакомиться с судьбами героинь и виртуально пройти одну шахтёрскую смену. Среди участниц этой истории — Александра Леонова, Мария Косогорова и Ванда Барсукова.

Всего в шорт-лист «Знание.Премия» вошли 68 просветителей, 46 проектов, пять компаний и пять российских регионов. Номинанты представляют 28 субъектов страны, а впервые в истории премии среди претендентов появились участники из Казахстана и Сербии.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что с момента учреждения награды в 2021 году число её номинантов превысило 500 человек и проектов.

«Для нас важно не просто выбрать лучших, но и показать обществу людей и инициативы, чей пример вдохновляет учиться, созидать и брать на себя ответственность за будущее России», — подчеркнул Древаль.

В ноябре участники шорт-листа представят свои достижения Почётному жюри в Москве. По итогам защит будут определены лауреаты в 19 номинациях. В оценке конкурсных заявок ранее участвовал Экспертный совет, объединивший 381 представителя всех регионов России. Life.ru выступает мультимедийным информационным партнёром шестого сезона «Знание.Премия».