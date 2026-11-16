Россия не намерена соглашаться на временное перемирие, которое позволит Киеву восстановить силы и продолжить боевые действия. Москва выступает за долгосрочный мир, а не за паузу в конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По словам представителя Кремля, российская сторона не собирается предоставлять киевскому руководству возможность «подзалечить раны», нанесённые в ходе специальной военной операции.

При этом Песков подчеркнул, что Москва продолжает работу над дипломатическим урегулированием. Однако достижение мирных договорённостей требует времени и согласования множества вопросов, каждый из которых имеет принципиальное значение.

«Что касается мирного процесса, мы неоднократно также говорили, что это процесс растянутый по времени, он сложный, он состоит из огромного количества деталей, значение каждой из которых очень трудно переоценить. Эта работа продолжается», — пояснил пресс-секретарь президента.

Таким образом, Кремль сохраняет курс на переговорное урегулирование, одновременно продолжая специальную военную операцию. В Москве считают, что временное прекращение огня без полноценного соглашения не обеспечит устойчивого мира.

Позиция России по этому вопросу остаётся неизменной. Российские власти неоднократно выступали против краткосрочных перемирий, настаивая на необходимости устранения причин конфликта и выработки долгосрочных гарантий безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава МИД России Сергей Лавров исключил согласие Москвы на перемирие с Украиной без чёткого понимания дальнейших шагов. Министр обратил внимание на предложения европейских стран о немедленном прекращении огня, подчеркнув, что российская сторона не намерена соглашаться на такой сценарий без согласованного плана урегулирования. Между тем на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби стороны принципиально договорились о масштабном обмене военнопленными. Встречи проходили 10–11 ноября, однако окончательного соглашения по территориальным вопросам и гарантиям безопасности достичь не удалось.