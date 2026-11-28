«Поехать за ленточку»: Орбакайте советуют помочь бойцам СВО для искупления
Продюсер Дворцов призвал Орбакайте помочь бойцам СВО для возвращения в Россию
Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов предложил Кристине Орбакайте поддержать участников СВО, направив часть заработанных на концертах средств на помощь бойцам. Также он посоветовал певице приехать в зону СВО и выступить перед российскими военнослужащими. Об этом пишет РИА «Новости».
«Могу посоветовать Орбакайте помогать СВО, нашим бойцам и поехать за ленточку», — сказал Дворцов.
Зимой 2023 года певица уехала жить в США. После отъезда её матери Аллы Пугачёвой Орбакайте практически свернула концертную деятельность на российской сцене и переключилась на зарубежные гастроли.
Однако с американскими выступлениями у Орбакайте тоже возникли сложности. 21 ноября Life.ru сообщал, что певица отменила запланированный на 18 декабря концерт в Чикаго из-за слишком слабого спроса на билеты. Теперь артистка хочет снова петь в России.