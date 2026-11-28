Музыкальный продюсер Сергей Дворцов предложил Кристине Орбакайте поддержать участников СВО, направив часть заработанных на концертах средств на помощь бойцам. Также он посоветовал певице приехать в зону СВО и выступить перед российскими военнослужащими. Об этом пишет РИА «Новости».

«Могу посоветовать Орбакайте помогать СВО, нашим бойцам и поехать за ленточку», — сказал Дворцов.