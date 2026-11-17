Венгрия приостановила железнодорожное сообщение с Украиной на два дня — 17 и 18 ноября. Премьер-министр страны Петер Мадьяр объяснил решение угрозой безопасности после падения беспилотника неподалёку от вокзала Мукачево в Закарпатской области.

«Недавно в Закарпатье в 300 метрах от вокзала в Мукачево упал российский дрон. Венгерскую бригаду поезда, прибывшего из Венгрии, сняли с рейса. На сегодня и завтра мы останавливаем ж/д сообщение между Венгрией и Украиной», — написал глава правительства в соцсетях.

В момент происшествия на станции находился состав, прибывший с венгерской территории. После инцидента его бригаду отстранили от дальнейшего рейса. Будапешт решил временно прекратить движение поездов в обоих направлениях.

Один из дронов, по предварительным данным, попал в промышленные помещения на окраине Мукачево. Удары преимущественно затронули окрестности города и Ужгорода.