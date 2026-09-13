Погибшим при крушении самолёта в Татарстане оказался помощник замглавы Казани

Погибшим при крушении Cessna 172 в Татарстане курсантом оказался 39-летний помощник первого заместителя главы Казани Владимир Ж.

По данным Baza, мужчина работал с Денисом Калинкиным и учился на втором курсе частной авиационной школы «Авиатор». Полёт 12 сентября стал для него первым.

Родные Владимира рассказали, что небо всегда было его мечтой. Он также увлекался спортом, участвовал в велогонках, а за активное участие в жизни Казани получил благодарность от мэра города.

Вместе с курсантом на борту находился опытный инструктор Олег Г. с почти десятилетним стажем. Во время полёта самолёт столкнулся с телевышкой и потерпел крушение. Оба мужчины погибли.

12 сентября легкомоторный Cessna 172 рухнул на участок частного дома в селе Шемордан. На земле никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий катастрофы — ошибка пилотирования и техническая неисправность самолёта.