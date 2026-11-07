Редкую разновидность бактерии, вызывающей проказу, обнаружили учёные в останках мужчины, похороненного около 1600 лет назад на северо-западе Германии. Необычность находки ещё и в том, что покойного отправили в последний путь с богатым погребальным инвентарём, который указывает на его высокое положение. Открытие описано в исследовании, опубликованном в журнале iScience, о котором сообщает Live Science.

В Германии нашли могилу возрастом 1600 лет с останками больного проказой. Фото © R. Kiepe, Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Захоронение обнаружили ещё в 1990-х годах на территории древнего поселения Фалльвард неподалёку от побережья Северного моря. Мужчина умер примерно в 50 лет между 425 и 450 годами нашей эры. Его тело уложили в дубовую лодку длиной более четырёх метров, а сверху соорудили деревянное перекрытие, напоминающее крышу.

В могилу положили украшенное резьбой кресло из ольхи, бронзовый таз, деревянный табурет с рунической надписью и воинский пояс позднеримского образца. По мнению археологов, такое погребение могло принадлежать человеку высокого статуса, имевшему связи с римским миром.

При исследовании коренного зуба и пяточной кости специалисты обнаружили ДНК Mycobacterium leprae — возбудителя проказы. Выявленный штамм относится к древней генетической ветви, которую прежде не находили в останках жителей Центральной и Северной Европы. Более ранний представитель этой группы известен по египетской мумии IV–II веков до нашей эры.

При этом характерных для длительного течения проказы повреждений на костях мужчины не оказалось. Исследователи допускают, что заболевание могло протекать бессимптомно либо затрагивать преимущественно мягкие ткани. Поэтому установить, знал ли покойный о своей инфекции, невозможно.

Анализ человеческой ДНК выявил сходство с населением римского пограничья в Дунайском регионе. Учёные предполагают, что мужчина или его предки могли прибыть оттуда. Не исключено, что он служил наёмником в римской армии или занимался торговлей, однако подтвердить какую-либо из этих версий пока не удалось.

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