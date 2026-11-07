Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Рапунцель (Савкина), которая борется с онкологическим заболеванием четвёртой стадии, сообщила об улучшении состояния после двух курсов высокодозной химиотерапии. По результатам контрольного обследования опухоль в грудной клетке и поражённые лимфоузлы уменьшились. Об этом блогер рассказала в социальных сетях.

29-летняя телезвезда проходит лечение от диффузной крупноклеточной лимфомы. Согласно заключению ПЭТ-КТ от 3 ноября, врачи зафиксировали положительную динамику: размеры опухолевого образования сократились, а его метаболическая активность снизилась. Для Рапунцель эти результаты стали долгожданной хорошей новостью после нескольких тяжёлых месяцев.

При этом лечение сопровождалось серьёзными осложнениями. В конце октября у девушки развилась пневмония, из-за которой ей вновь потребовалась медицинская помощь. По словам Алёны, высокая температура, дополнительные обследования и тревога за собственное здоровье стали тяжёлым испытанием на фоне химиотерапии.

Несмотря на улучшение показателей, Рапунцель подчеркнула, что говорить о выздоровлении пока рано. Опухолевое образование всё ещё сохраняется, а в лёгком обнаружены воспалительные или поствоспалительные изменения.

«Образование ещё сохраняется, хотя стало меньше. В лёгком также описаны воспалительные или поствоспалительные изменения. Поэтому в моей истории пока нет точки», — поделилась блогер.

Впереди у бывшей участницы «Дома-2» ещё два курса химиотерапии. Она призналась, что боится вновь проходить через сложное лечение, однако положительные результаты первого этапа придают ей сил. Девушка поблагодарила врачей, близких и подписчиков за поддержку, добавив, что больше всего мечтает вернуться к привычной жизни и проводить время с детьми.

О подозрении на онкологическое заболевание Рапунцель узнала 24 июля. Первоначально её беспокоил затяжной кашель, при этом обычный рентген не выявил патологий. Опухоль обнаружили только после компьютерной томографии. Позднее врачи установили онкологический диагноз, а сама Алёна публично рассказала о болезни в октябре.