Покатушки Долиной дорого обойдутся чиновникам: В Госдуме потребовали проверить все машины со спецсигналами

После резонансной поездки певицы Ларисы Долиной на автомобиле с мигалкой в Госдуме предложили провести масштабную проверку использования спецсигналов. С такой инициативой выступил зампред комитета по транспорту Георгий Камнев (КПРФ), сообщает РИА «Новости».

«Считаю, что пора усилить контроль и провести масштабную ревизию всех мигалок и авто со спецсигналами, а также, как именно их используют. Если для работы – одно дело, а если для поездок в выходной на дачу, доставки жены в салон красоты или предоставления «опаздывающим на концерт к коллеге артистам» – совсем другое дело», — сказал Камнев.

Отдельное разбирательство депутат предложил провести по истории с Долиной. Правоохранителям, по его словам, следует установить, кому принадлежала машина и на каком основании во время поездки использовались проблесковые маячки. Если выяснится, что спецсигнал включили исключительно ради удобства певицы, виновных необходимо привлечь к административной ответственности, а незаконно установленное оборудование — изъять.

Камнев напомнил, что право пользоваться подобными средствами предусмотрено для оперативных служб и определённого круга государственных должностных лиц. Артисты в соответствующий перечень не входят. Если же обнаружатся документы, разрешающие гражданскому лицу использовать мигалку, депутат предлагает отдельно проверить законность их выдачи и действия ответственных чиновников.

Напомним, Лариса Долина мчалась с мигалками на юбилейный концерт Николая Баскова. Перед этим певица выступала на благотворительном фестивале «Белая трость» на другом конце Москвы, а на дорогу до Live Arena у неё оставалось всего 20 минут. Артистка призналась, что ехала на большой скорости и сильно переживала из-за возможного опоздания. Позднее её директор Сергей Пудовкин назвал травлей повышенное внимание к этой истории и подчеркнул, что сама исполнительница никогда не садится за руль.