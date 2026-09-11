Полезный, но с оговоркой: Названа допустимая доза гранатового сока

В России открылся сезон гранатов. Однако популярное убеждение, что гранатовый сок быстро поднимает гемоглобин и восполняет дефицит железа, оказалось мифом, рассказали опрошенные URA.ru эксперты. По словам нутрициолога Светланы Лаптевой, в 100 миллилитрах натурального сока содержится всего около 0,1 миллиграмма железа.

Женщине репродуктивного возраста необходимо от 18 до 25 миллиграммов ежедневно, а при серьёзном дефиците дозировки назначаются в десятки раз больше. Реальная польза напитка заключается в другом. Гранат — один из богатейших источников растительных полифенолов, которые защищают клетки от окислительного стресса и поддерживают здоровье сосудов.

Полезные бактерии в кишечнике перерабатывают специфические антиоксиданты граната в уролитин — вещество, способствующее расслаблению сосудистой стенки и мягкому удержанию давления в норме. Однако пить сок неразбавленным и полными стаканами опасно.

В одной порции собирается сахар из двух-трёх крупных плодов без клетчатки — это моментальный удар по поджелудочной железе и резкий взлёт глюкозы. Оптимальная порция — 100–150 миллилитров во время еды, резюмировала специалист.

Тем временем любимый продукт россиян оказался провокатором онкологии. Колбаса и сосиски не могут полноценно заменить мясо, а их регулярное употребление связано с повышенным риском колоректального рака, предупредила врач.