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Опубликовано 26 сентября, 06:58

Полгода отменяются: МВД предложило урезать льготу иностранным дальнобойщикам

МВД предложило сократить срок пребывания ряда иностранных водителей в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ignacio Javier Bidart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ignacio Javier Bidart

МВД России предложило отменять увеличенный срок пребывания в стране для профессиональных водителей из государств СНГ и Грузии, если соответствующая страна примет решение о вступлении в Евросоюз. Проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Сейчас дальнобойщики из этих государств, занимающиеся международными автомобильными перевозками, могут находиться в России до 180 суток суммарно в течение календарного года. Льгота действует для въезжающих без визы при соблюдении установленных требований.

Если предложенные МВД изменения примут, для граждан государства, решившего вступить в ЕС, эта преференция перестанет действовать. Тогда срок пребывания вновь будет ограничен общим правилом — не более 90 суток суммарно в течение календарного года.

В пояснительной записке МВД связывает инициативу с защитой интересов и национальной безопасности России. Ведомство считает, что движение соответствующих государств в сторону членства в Евросоюзе не отвечает целям евразийской экономической интеграции.

Пока речь идёт только о проекте: действующие правила для профессиональных водителей из СНГ и Грузии не изменились.

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Ранее Life.ru рассказывал о введении увеличенного до 180 суток срока пребывания для дальнобойщиков из СНГ и Грузии. Эта льгота начала действовать 30 июня 2026 года. Для остальных безвизовых иностранцев общее ограничение составляет 90 суток в течение календарного года — о введении этого правила Life.ru писал ещё перед его вступлением в силу.

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Милена Скрипальщикова
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