Один спутник не обеспечит Украине устойчивую связь вместо Starlink, заявил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. Совместный проект украинской HIMERA и датской GomSpace он назвал пиар-акцией.

Отдельный аппарат доступен для связи лишь во время прохождения над нужной территорией. Starlink решает эту проблему за счёт тысяч спутников, обеспечивающих постоянное покрытие. Поэтому запуск единственного аппарата эксперт не считает полноценной альтернативой американской системе.

Он подчеркнул, что основатель SpaceX Илон Маск продолжает помогать Украине. По оценке специалиста, американский миллиардер не ограничивал скорость работы Starlink.

«Мы видели, что всё как работало, так и продолжает работать. Это был такой политический театр, спектакль, разыгранный между Зеленским, администрацией Трампа и, соответственно, всеми, кто с ними связан», — уверен собеседник «Царьграда».