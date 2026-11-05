Британской полиции пришлось объяснять необычную траекторию своего вертолёта после того, как на сервисе отслеживания полётов она сложилась в весьма недвусмысленную фигуру. Об инциденте пишет Metro.

Вертолёт Национальной полицейской авиационной службы (NPAS) работал над графством Хэмпшир в районе аэропорта Блэкбуш. Его внимание привлёк 53-летний местный житель Гордон Берд: шум воздушного судна около 23:00 разбудил его двухлетнюю дочь.

Мужчина открыл сервис отслеживания полётов и обнаружил, что многочисленные круги и развороты вертолёта образовали на карте очертания фаллического символа. По словам Берда, над его районом машина кружила около 15–20 минут, а вся необычная фигура сформировалась примерно за полчаса.

Британец признался, что его больше возмутил не сам рисунок, а возможная бессмысленная трата ресурсов полиции.

Однако в NPAS заявили, что пилот ничего подобного намеренно не изображал. В тот момент экипаж помогал наземным сотрудникам полиции искать автомобиль, водитель которого не остановился по требованию правоохранителей.

В службе объяснили, что полицейские вертолёты во время подобных операций не следуют заранее определённым маршрутам: экипажи постоянно меняют направление в зависимости от происходящего на земле. Поэтому сходство траектории с непристойной фигурой там назвали случайным совпадением.