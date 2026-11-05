Полицейский вертолёт в Британии случайно «нарисовал» фаллос на карте полёта
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Британской полиции пришлось объяснять необычную траекторию своего вертолёта после того, как на сервисе отслеживания полётов она сложилась в весьма недвусмысленную фигуру. Об инциденте пишет Metro.
Вертолёт Национальной полицейской авиационной службы (NPAS) работал над графством Хэмпшир в районе аэропорта Блэкбуш. Его внимание привлёк 53-летний местный житель Гордон Берд: шум воздушного судна около 23:00 разбудил его двухлетнюю дочь.
Мужчина открыл сервис отслеживания полётов и обнаружил, что многочисленные круги и развороты вертолёта образовали на карте очертания фаллического символа. По словам Берда, над его районом машина кружила около 15–20 минут, а вся необычная фигура сформировалась примерно за полчаса.
Британец признался, что его больше возмутил не сам рисунок, а возможная бессмысленная трата ресурсов полиции.
Однако в NPAS заявили, что пилот ничего подобного намеренно не изображал. В тот момент экипаж помогал наземным сотрудникам полиции искать автомобиль, водитель которого не остановился по требованию правоохранителей.
В службе объяснили, что полицейские вертолёты во время подобных операций не следуют заранее определённым маршрутам: экипажи постоянно меняют направление в зависимости от происходящего на земле. Поэтому сходство траектории с непристойной фигурой там назвали случайным совпадением.
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