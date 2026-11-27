Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) по материалам о предполагаемом хулиганстве и незаконном лишении свободы. Однако прокуратура отменила это решение и вернула материалы на дополнительную проверку.

По данным Baza, постановление об отказе в возбуждении дела вынесли около недели назад. Спустя несколько дней прокуратура отменила его. При этом самого музыканта правоохранители до сих пор не опросили.

Источники канала также заявляют, что бывшая супруга артиста Оксана Самойлова неохотно содействует проверке и продолжает сочувствовать рэперу. Модель до этого отказывалась подавать заявление на Джигана.

Ранее Life.ru сообщал о противоречиях в показаниях свидетелей, из-за которых материалы уже направляли на дополнительную проверку. По информации Mash, некоторые сотрудники семьи изменили первоначальные показания и заявили, что лишь слышали звуки, похожие на выстрелы, но не видели самого происшествия. Правоохранители также проверяли версию о возможной постановке инцидента. Кроме того, Life.ru писал об отказе Самойловой подавать заявление на бывшего мужа.