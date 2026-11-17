«Полный абсурд»: Ирландский журналист раскрыл, как санкции ЕС ограничили его жизнь
Журналист RT Чей Боуз: Санкции ЕС не дают мне ездить по Европе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ирландский журналист Чей Боуз рассказал, что после введения санкций больше не может ездить по странам Евросоюза и пользоваться банковскими услугами. По его словам, ограничения касаются даже тех, кто хотел бы дать ему денег или как-то иначе помочь.
В Брюсселе корреспондента RT обвинили в том, что он якобы манипулировал информацией и распространял материалы в поддержку позиции России по конфликту на Украине. Сам Боуз эти обвинения отверг.
«Это, мягко говоря, полный абсурд. Никаких доказательств не представлено в этом своеобразном закрытом показном суде, выносящем санкционные решения», — заявил он.
Журналист предположил, что с ним сводят старые счёты. В своё время он вёл антикоррупционное расследование, которое касалось руководства Ирландии.
Напомним, 16 ноября главы МИД стран Евросоюза согласовали санкции в отношении 145 человек и организаций, связанных с Россией. В списки попали в том числе блогер Юрий Подоляка и телеведущий Даниил Безсонов.
Больше новостей о международных отношениях и санкциях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.