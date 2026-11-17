Ирландский журналист Чей Боуз рассказал, что после введения санкций больше не может ездить по странам Евросоюза и пользоваться банковскими услугами. По его словам, ограничения касаются даже тех, кто хотел бы дать ему денег или как-то иначе помочь.

В Брюсселе корреспондента RT обвинили в том, что он якобы манипулировал информацией и распространял материалы в поддержку позиции России по конфликту на Украине. Сам Боуз эти обвинения отверг.

«Это, мягко говоря, полный абсурд. Никаких доказательств не представлено в этом своеобразном закрытом показном суде, выносящем санкционные решения», — заявил он.

Журналист предположил, что с ним сводят старые счёты. В своё время он вёл антикоррупционное расследование, которое касалось руководства Ирландии.

Напомним, 16 ноября главы МИД стран Евросоюза согласовали санкции в отношении 145 человек и организаций, связанных с Россией. В списки попали в том числе блогер Юрий Подоляка и телеведущий Даниил Безсонов.