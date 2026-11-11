Польские спецслужбы поручали россиянину собирать сведения об объектах Минобороны РФ в Балтийске Калининградской области. На видео допроса, распространённом Центром общественных связей ФСБ, мужчина рассказал о конфиденциальном сотрудничестве с представителем иностранной разведки.

Кадры задержания подозреваемых в шпионаже на Польшу. Видео © ЦОС ФСБ

«Установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша, который давал мне задания по сбору информации о военных объектах Министерства обороны РФ, находящихся в городе Балтийске», — сообщил россиянин на записи.

Ранее утром ФСБ отчиталась о выявления агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. По сообщению спецслужбы, при пресечении её деятельности задержали двух граждан Польши, которых ведомство назвало агентами иностранных спецслужб.

Ещё семеро поляков и трое россиян, контактировавших с польскими спецслужбами, получили официальные предостережения. Их предупредили о недопустимости действий, создающих условия для государственной измены, конфиденциального сотрудничества с иностранным государством, международной либо иностранной организацией и шпионажа. Речь идёт о статьях 275, 275.1 и 276 УК РФ.