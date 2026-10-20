Полугодовая норма осадков выпала в горах Ялты

На горе Ай-Петри в Крыму за трое суток выпало сразу шесть месячных норм осадков. Мощные ливни привели к разливу рек, подтоплению жилых домов и даже ялтинского крокодиляриума. К счастью, его обитателям ничего не угрожает, сообщили в региональном управлении МЧС.

В самом Ялтинском округе с начала штормового предупреждения 17 октября зафиксировали 509 миллиметров осадков — исторический максимум. В течение 20 октября спасатели ожидают дальнейшего подъёма уровня местных рек.

Особенно напряжённая обстановка сложилась возле Южнобережного шоссе. Из-за разлива реки Гува пришлось перекрыть движение транспорта. Спасатели расчищают русла от камней и грунта, укрепляют берега мешками с песком, а выше по течению возводят защитные дамбы из бетонных плит.

Не обошла стихия и ялтинский крокодиляриум. Вода проникла на территорию комплекса, однако сотрудники самостоятельно справляются с подтоплением. Как рассказали в администрации учреждения, уже двое суток работают девять насосов и помпа. Полностью остановить поступление воды пока не удаётся, но её уровень поддерживают не выше 50 сантиметров. Все животные находятся в безопасности.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли более 200 человек и свыше 35 единиц техники. В Ялте действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Ранее Life.ru сообщал о рекордных ливнях, из-за которых в Ялте начали разрушаться подпорные стены и фундаменты жилых домов. Самая тяжёлая ситуация сложилась в посёлке Кореиз, где река Узень-Чешме вышла из берегов. Спасателям пришлось эвакуировать семерых жителей, включая ребёнка. Троих разместили в пункте временного размещения. В Судаке тем временем затопило цокольный этаж здания «Крымгазсети» и подвалы частных домов.

Кроме того, в Кореизе спасатели вытащили девочку из мощного потока воды, который едва не унёс ребёнка. Чтобы добраться до школьницы и переправить её в безопасное место, сотрудникам МЧС пришлось организовать верёвочную переправу. Кадры спасательной операции попали на видео.