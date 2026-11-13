Россия готова помочь Италии установить личности неизвестных, разославших угрозы взрывов в местные школы. Об этом заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов, чьи слова опубликовали представители ведомства в телеграм-канале.

Поводом для заявления дипломата стали анонимные сообщения, поступившие 11 ноября в учебные заведения по всей стране. Российская сторона выразила обеспокоенность происходящим и солидарность с итальянскими школьниками, педагогами и их семьями.

«Российские компетентные органы готовы оказать итальянским коллегам необходимое содействие в установлении лиц, причастных к рассылке угроз», — подчеркнул Парамонов.

Посол отметил, что Москва последовательно поддерживает международное взаимодействие в противодействии терроризму. По его словам, защита гражданского населения, особенно детей, остаётся одним из важнейших приоритетов России.

Говоря об опасности нападений на учебные заведения, дипломат напомнил о трагедии в Беслане. В результате теракта 1–3 сентября 2004 года погибли 334 человека, среди которых были 186 детей.

Парамонов также поблагодарил итальянцев за сохранение памяти о жертвах Беслана. Он отметил, что в нескольких городах Италии появились памятные места, посвящённые погибшим детям.

Отдельно посол упомянул удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске 22 мая 2026 года. Он напомнил, что в результате атаки ВСУ погибли 21 студент и десятки учащихся пострадали. Дипломат выразил признательность жителям Италии, поддержавшим семьи погибших и раненых.

Ранее Life.ru сообщал, что 12 ноября в Московском государственном институте культуры эвакуировали студентов и сотрудников после сообщения о заложенном взрывном устройстве. На место прибыли специалисты экстренных служб для проверки здания. Аналогичные угрозы поступали в вуз 21 и 26 октября, причём в последнем случае информация о минировании не подтвердилась.