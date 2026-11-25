«Пора жить по своим правилам»: Тренер Назаров предложил спортивный ответ на санкции ЕС
Тренер Назаров предложил расширить КХЛ на фоне новых санкций против России
Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Известный хоккейный тренер Андрей Назаров предложил расширить состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на фоне новых ограничений Евросоюза в отношении российских спортсменов. По его мнению, России стоит активнее развивать собственные спортивные соревнования и приглашать команды из дружественных государств. Об этом специалист рассказал «Чемпионату».
Назаров призвал не воспринимать новые санкции как повод для отказа от развития спорта. Он обратил внимание, что, несмотря на внешнее давление, в России продолжают развиваться промышленность, банковская сфера и экономика.
В качестве одного из возможных шагов тренер предложил включить в КХЛ дополнительные клубы из Новокузнецка, Ханты-Мансийска и Красноярска. Кроме того, он выступил за увеличение числа участников из Беларуси, Казахстана и Китая.
По мнению Назарова, подобная модель могла бы напоминать чемпионат СССР, в котором участвовали команды из разных регионов и республик.
Тренер также отметил, что внутренние соревнования могут обладать высоким престижем и не уступать по значимости международным турнирам.
«Знаете, я сам из спортивной семьи и прекрасно помню, что в своё время чемпион и даже призёр чемпионата СССР по любому виду спорта котировался намного выше, чем, скажем, чемпион Европы. Это очень большой престиж и статус. Так что надо жить по своим правилам, развивать внутренний чемпионат», — заявил Назаров.
Специалист считает, что расширение внутреннего хоккейного первенства позволит российским клубам получить новые возможности для развития, а болельщикам — увидеть больше интересных матчей.
Ранее фон дер Ляйен представила проект 22-го пакета антироссийских санкций. Брюссель предложил запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на территории Евросоюза. Для вступления ограничений в силу необходимо согласие всех государств объединения. Уже на следующий день стало известно, что семь европейских стран потребовали прекратить выдачу виз российским и белорусским спортсменам. С соответствующей инициативой выступили Дания, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Польша и Швеция. Они намерены поднять этот вопрос на саммите ЕС 26–27 ноября.