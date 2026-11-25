Известный хоккейный тренер Андрей Назаров предложил расширить состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на фоне новых ограничений Евросоюза в отношении российских спортсменов. По его мнению, России стоит активнее развивать собственные спортивные соревнования и приглашать команды из дружественных государств. Об этом специалист рассказал «Чемпионату».

Назаров призвал не воспринимать новые санкции как повод для отказа от развития спорта. Он обратил внимание, что, несмотря на внешнее давление, в России продолжают развиваться промышленность, банковская сфера и экономика.

В качестве одного из возможных шагов тренер предложил включить в КХЛ дополнительные клубы из Новокузнецка, Ханты-Мансийска и Красноярска. Кроме того, он выступил за увеличение числа участников из Беларуси, Казахстана и Китая.

По мнению Назарова, подобная модель могла бы напоминать чемпионат СССР, в котором участвовали команды из разных регионов и республик.

Тренер также отметил, что внутренние соревнования могут обладать высоким престижем и не уступать по значимости международным турнирам.

«Знаете, я сам из спортивной семьи и прекрасно помню, что в своё время чемпион и даже призёр чемпионата СССР по любому виду спорта котировался намного выше, чем, скажем, чемпион Европы. Это очень большой престиж и статус. Так что надо жить по своим правилам, развивать внутренний чемпионат», — заявил Назаров.

Специалист считает, что расширение внутреннего хоккейного первенства позволит российским клубам получить новые возможности для развития, а болельщикам — увидеть больше интересных матчей.