«Пошли на конфронтацию»: Вену призвали не обижаться на ответ на высылку дипломатов России

Россия должна потребовать от австрийских дипломатов покинуть страну в те же сроки, которые Вена отвела высылаемым представителям РФ, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, ответ на решение объявить четырёх чиновников персонами нон грата должен быть симметричным.

«Я думаю, что Австрия совершает ошибку», — подчеркнул сенатор в беседе с «Газетой.ru».

Он напомнил о хороших отношениях двух стран на протяжении послевоенного периода. Нынешний курс Вены парламентарий расценил как переход к конфронтации и фактический отход от нейтралитета. По его оценке, такая политика создаёт для Австрии риск оказаться втянутой в происходящие в Европе события.

Напомним, Австрия объявила четырёх российских дипломатов персонами нон грата. По данным издания Profil, их заподозрили якобы в разведывательной деятельности и потребовали немедленно покинуть страну.