Посол России в Швеции Сергей Беляев был вызван в Министерство иностранных дел королевства 20 ноября. Поводом стал взрыв рядом со шведским посольством в Киеве «во время ударов ВС РФ по Киеву 19 ноября». Об этом сообщило российское дипломатическое представительство.

В российском посольстве подчеркнули, что иностранные дипломатические миссии не являются целями для России, а также напомнили о прежних предупреждениях относительно рисков пребывания иностранных диппредставительств в Киеве и необходимости обеспечивать безопасность их сотрудников.