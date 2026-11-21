Посла России вызвали в МИД Швеции после взрыва у дипмиссии в Киеве
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Посол России в Швеции Сергей Беляев был вызван в Министерство иностранных дел королевства 20 ноября. Поводом стал взрыв рядом со шведским посольством в Киеве «во время ударов ВС РФ по Киеву 19 ноября». Об этом сообщило российское дипломатическое представительство.
В российском посольстве подчеркнули, что иностранные дипломатические миссии не являются целями для России, а также напомнили о прежних предупреждениях относительно рисков пребывания иностранных диппредставительств в Киеве и необходимости обеспечивать безопасность их сотрудников.
Ранее Life.ru сообщал о падении обломков беспилотника на территорию Министерства иностранных дел Украины в Киеве 19 ноября. Глава ведомства Андрей Сибига заявил, что фрагменты дрона намерены сохранить для музейной экспозиции. Ещё в октябре дипломатические представительства стран ЕС, включая Нидерланды, отказались покидать Киев после предупреждений российского МИД. Тогда зарубежные дипломаты подчеркнули, что намерены продолжать работу в украинской столице, несмотря на риски.
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