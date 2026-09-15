После вспышки кишечной инфекции в Казани госпитализированы 26 человек

Масштабы вспышки острой кишечной инфекции среди посетителей казанского заведения общественного питания продолжают расти. По последним данным, в больницах оказались 26 человек.

«За прошедшие сутки из Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. А. Ф. Агафонова были выписаны 2 пациента после кишечного отравления. Также были новые госпитализации. На сегодня в клинике остаются 26 пациентов, состояние средней тяжести и удовлетворительное», — заявили в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.

Ещё накануне под постоянным наблюдением медицинского персонала находились 23 пострадавших. Несмотря на то, что двоих выздоровевших граждан отпустили домой, поток новых обращений за медицинской помощью пока не прекращается.

Врачи профильного стационара круглосуточно оказывают всю необходимую помощь заболевшим и проводят детоксикационную терапию. По информации специалистов, угрозы для жизни пациентов на данный момент нет.

Ранее Life.ru сообщал о 33 случаях кишечной инфекции среди посетителей Nan Kebab. В ходе масштабной проверки инспекторы отобрали смывы с рабочих поверхностей и образцы заготовок. Экспертиза показала наличие кишечной палочки в трёх смывах, а также в пяти видах готовой продукции, включая нарезки из помидоров, моркови, огурцов, пекинской капусты и сыра. Кроме того, в фирменном и чесночном соусах для шаурмы были обнаружены сальмонеллы. Источником заражения оказался персонал заведения.