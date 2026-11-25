Последний рабочий день декабря 2026 года россиянам предстоит отработать полностью. Это следует из производственного календаря.

Среда, 30 декабря, не относится к предпраздничным дням, когда продолжительность работы уменьшается на час. При этом заключительная рабочая неделя года для россиян с пятидневным графиком продлится всего три дня — с 28 по 30 декабря.

Напомним, новогодние каникулы в России продлятся 11 дней. Отдыхать россияне будут с 31 декабря по 10 января включительно.

Между тем в 2027 году россиян ждёт всего одна шестидневная рабочая неделя. Она выпадет на февраль из-за переноса выходного с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.