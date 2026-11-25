Последний рабочий день года без поблажек: почему 30 декабря не станет сокращённым
Последний рабочий день 2026 года не будет сокращённым
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Последний рабочий день декабря 2026 года россиянам предстоит отработать полностью. Это следует из производственного календаря.
Среда, 30 декабря, не относится к предпраздничным дням, когда продолжительность работы уменьшается на час. При этом заключительная рабочая неделя года для россиян с пятидневным графиком продлится всего три дня — с 28 по 30 декабря.
Напомним, новогодние каникулы в России продлятся 11 дней. Отдыхать россияне будут с 31 декабря по 10 января включительно.
Между тем в 2027 году россиян ждёт всего одна шестидневная рабочая неделя. Она выпадет на февраль из-за переноса выходного с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.
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