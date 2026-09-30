Посол Китая назвал полезной возможную встречу Путина, Си и Трампа

Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа во время саммита АТЭС могла бы принести пользу и повлиять на развитие международных отношений. Если Китаю удастся организовать такой трёхсторонний формат, это станет важным форматом для многополярного мира. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Я считаю, что это очень полезно. Потому что, если мы можем организовать такую трёхстороннюю встречу, это будет очень благоприятно для развития и формирования многополярного мира», — приводит слова дипломата газета «Известия».

Чжан Ханьхуэй отметил, что Россия, Китай и США входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН и относятся к крупнейшим мировым державам. По его словам, действия этих стран влияют на дальнейшее развитие международных отношений.