Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин выразил сожаление из-за повреждения здания нидерландского посольства в Киеве, но подчеркнул, что российская армия продолжит наносить удары по военным объектам Украины. Об этом РИА «Новости» сообщили в российской дипмиссии по итогам встречи дипломата с представителями МИД королевства.

Тарабрина пригласили во внешнеполитическое ведомство Нидерландов 20 ноября после инцидента, произошедшего накануне в украинской столице. Во время беседы российский посол подтвердил приверженность Москвы Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, включая принцип неприкосновенности дипломатических представительств.

«В ходе состоявшейся беседы глава российской дипмиссии выразил сожаление ввиду причиненного нидерландскому посольству ущерба», — отметили в посольстве.

При этом Тарабрин подчеркнул, что Россия намерена добиваться достижения целей специальной военной операции. По его словам, удары ВС РФ по объектам военного назначения и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса продолжатся.