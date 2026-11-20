Посол РФ выразил сожаление из-за повреждения посольства Нидерландов в Киеве
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Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин выразил сожаление из-за повреждения здания нидерландского посольства в Киеве, но подчеркнул, что российская армия продолжит наносить удары по военным объектам Украины. Об этом РИА «Новости» сообщили в российской дипмиссии по итогам встречи дипломата с представителями МИД королевства.
Тарабрина пригласили во внешнеполитическое ведомство Нидерландов 20 ноября после инцидента, произошедшего накануне в украинской столице. Во время беседы российский посол подтвердил приверженность Москвы Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, включая принцип неприкосновенности дипломатических представительств.
«В ходе состоявшейся беседы глава российской дипмиссии выразил сожаление ввиду причиненного нидерландскому посольству ущерба», — отметили в посольстве.
При этом Тарабрин подчеркнул, что Россия намерена добиваться достижения целей специальной военной операции. По его словам, удары ВС РФ по объектам военного назначения и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса продолжатся.
Ранее Life.ru сообщал о падении обломков беспилотника на территорию Министерства иностранных дел Украины в Киеве 19 ноября. Глава ведомства Андрей Сибига заявил, что фрагменты дрона намерены сохранить для музейной экспозиции. Ещё в октябре дипломатические представительства стран ЕС, включая Нидерланды, отказались покидать Киев после предупреждений российского МИД. Тогда зарубежные дипломаты подчеркнули, что намерены продолжать работу в украинской столице, несмотря на риски.
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