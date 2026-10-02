Посол Украины в Венгрии Шандор: Конфликт обошёлся Киеву в $600 млрд

Украинская сторона оценивает совокупные потери и расходы на восстановление после конфликта более чем в $600 млрд. Об этом заявил посол Украины в Венгрии Фёдор Шандор в интервью InfoRadio.

По словам дипломата, непосредственно зафиксированный ущерб уже превышает $200 млрд. При этом в эту сумму, как утверждает Шандор, не входят все потери транспортной, энергетической и другой инфраструктуры.

Шандор оценил потери промышленных объектов более чем в $60 млрд, транспортной инфраструктуры — в $96 млрд. По его словам, ущерб энергетическому сектору превысил $100 млрд.

Дипломат добавил, что эти показатели продолжают увеличиваться. При этом он заявил, что Украина сохраняет возможность продолжать боевые действия.

Совместная оценка правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованная в феврале, давала несколько иные категории: прямой ущерб по состоянию на конец 2025 года превышал $195 млрд, а общие потребности в восстановлении на десять лет оценивались почти в $588 млрд. Наибольшие расходы прогнозировались для транспорта, энергетики и жилья.

Ранее Life.ru рассказывал об оценке Citi Institute, согласно которой восстановление Украины может потребовать около $600 млрд. Аналитики отмечали, что эта сумма почти втрое превышает годовой ВВП страны. Значительная часть расходов связана с транспортом, энергетикой и промышленностью, а итоговая стоимость может продолжить увеличиваться. В Citi также указывали, что для масштабного восстановления потребуется частный капитал, однако инвесторам нужны экономическая отдача и долгосрочные гарантии. Одним из главных препятствий для вложений эксперты называли продолжающийся конфликт и отсутствие устойчивых гарантий безопасности.

Ранее Евросоюз отказался выделять Украине дополнительное финансирование и ускорять выплаты из уже согласованного кредитного пакета на €90 млрд. Киев рассчитывал закрыть дополнительную потребность в средствах, в том числе за счёт досрочного перечисления денег, предусмотренных на 2027 год, однако в Брюсселе дали понять, что менять график не намерены.