Посольство России обвинило телеканал ABC в манипуляциях на теме украинских детей
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Посольство России в Австралии обвинило телеканал ABC в манипуляциях на теме украинских детей перед показом программы Foreign Correspondent. Позицию диппредставительство изложило в своём телеграм-канале.
Выпуск ABC посвящён работе организации Save Ukraine по возвращению подростков с территорий, подконтрольных России. Телеканал анонсировал его показ на 29 сентября. Дипломаты напомнили, что российские власти вывозили несовершеннолетних из районов боевых действий ради их безопасности.
Диппредставительство также напомнило о списке из 339 детей, который украинская делегация передала российской стороне на переговорах в июне 2025 года. Там якобы Киев указал огромное число детей, но в итоге оказалось, что большинству в перечне уже было больше 18 лет.
«Использование детей для манипуляции общественными эмоциями — это не новость для западных СМИ», — подчеркнули в посольстве и отметили, что Запад и ранее прибегал к постановкам с детьми, например, в Сирии.
И, наконец, дипломаты напомнили Австралии о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко* открыто говорил ещё до спецоперации, что детей Донбасса нужно загнать в подвалы. Поэтому всё, что делала Москва, было нацелено на спасение детских жизней.
Напомним, на переговорах в Стамбуле в 2026 году представители Киева передали России список из 339 фамилий детей, якобы незаконно вывезенных с территории Украины. Мединский возмутился, что Украина делает для сердобольных европейцев шоу на этих детях. Также он подчеркнул, что никто никого не похищал, но были дети, которых спасли российские военные. Политик заверил, что РФ выяснит судьбу каждого ребёнка из списка.
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*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.