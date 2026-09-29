Посольство России в Австралии обвинило телеканал ABC в манипуляциях на теме украинских детей перед показом программы Foreign Correspondent. Позицию диппредставительство изложило в своём телеграм-канале.

Выпуск ABC посвящён работе организации Save Ukraine по возвращению подростков с территорий, подконтрольных России. Телеканал анонсировал его показ на 29 сентября. Дипломаты напомнили, что российские власти вывозили несовершеннолетних из районов боевых действий ради их безопасности.

«Использование детей для манипуляции общественными эмоциями — это не новость для западных СМИ», — подчеркнули в посольстве и отметили, что Запад и ранее прибегал к постановкам с детьми, например, в Сирии.

И, наконец, дипломаты напомнили Австралии о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко* открыто говорил ещё до спецоперации, что детей Донбасса нужно загнать в подвалы. Поэтому всё, что делала Москва, было нацелено на спасение детских жизней.

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