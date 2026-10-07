Поставить подпись и забыть о НАТО: В Европе предложили оформить гарантии для Украины
Профессор Диесен призвал юридически закрепить обещание не расширять НАТО на Киев
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Заявление госсекретаря США Марко Рубио по вопросу НАТО и Украины необходимо закрепить юридически. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
По его словам, письменные юридические гарантии об отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса и восстановлении нейтрального статуса Украины могли бы устранить одну из главных причин конфликта.
«Если обещание прекратить расширение НАТО и восстановить нейтралитет Украины может быть предложено в качестве письменной юридической гарантии, то главная первопричина войны в значительной степени будет устранена», — написал Диесен в соцсети X.
Профессор связал своё предложение с недавним заявлением Марко Рубио. При этом он считает принципиальным именно юридическое оформление соответствующих договорённостей.
По мнению Диесена, письменные гарантии позволили бы закрепить отказ от расширения НАТО и нейтральный статус Украины в качестве формальных обязательств.
Вопрос нейтрального статуса Украины и её возможного вступления в НАТО остаётся одним из ключевых пунктов российской позиции по урегулированию конфликта. 1 октября Владимир Путин подтвердил, что нейтральный статус Украины по-прежнему входит в число целей России.
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