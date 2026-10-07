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Опубликовано 7 октября, 18:14

Поставить подпись и забыть о НАТО: В Европе предложили оформить гарантии для Украины

Профессор Диесен призвал юридически закрепить обещание не расширять НАТО на Киев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Заявление госсекретаря США Марко Рубио по вопросу НАТО и Украины необходимо закрепить юридически. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

По его словам, письменные юридические гарантии об отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса и восстановлении нейтрального статуса Украины могли бы устранить одну из главных причин конфликта.

«Если обещание прекратить расширение НАТО и восстановить нейтралитет Украины может быть предложено в качестве письменной юридической гарантии, то главная первопричина войны в значительной степени будет устранена», — написал Диесен в соцсети X.

Профессор связал своё предложение с недавним заявлением Марко Рубио. При этом он считает принципиальным именно юридическое оформление соответствующих договорённостей.

По мнению Диесена, письменные гарантии позволили бы закрепить отказ от расширения НАТО и нейтральный статус Украины в качестве формальных обязательств.

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Вопрос нейтрального статуса Украины и её возможного вступления в НАТО остаётся одним из ключевых пунктов российской позиции по урегулированию конфликта. 1 октября Владимир Путин подтвердил, что нейтральный статус Украины по-прежнему входит в число целей России.

Больше материалов о международных инициативах вокруг украинского конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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