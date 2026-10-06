«Постой, паровоз!» Почему европейские локомотивы не спасут утратившую тягу Украину

Украина не сможет быстро восполнить нехватку локомотивов за счёт европейской техники, считает председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов. По его словам, поставки осложняет разница в ширине колеи.

На украинских железных дорогах используется стандарт 1520 мм, а в большинстве стран Европы — 1435 мм. Поэтому Киев ищет совместимые машины в странах, где сохранилась техника советского образца. Однако даже подержанные локомотивы нужно доставить, отремонтировать и подготовить к эксплуатации.

Переделка европейских машин потребует серьёзной модернизации, отметил собеседник сайта MK.ru. Дополнительно понадобятся оборудование для обслуживания и обучение персонала. По его оценке, всё это помешает оперативно закрыть дефицит.

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил Financial Times, что страна почти исчерпала резерв локомотивов после российских ударов. По его словам, Киев ведёт переговоры с европейскими странами о поставках совместимой техники.