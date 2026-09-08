Пострадавшим при атаке БПЛА на дом в Перми выплатят до 500 тыс. рублей

Семья погибшего при атаке беспилотника на многоэтажный дом в Перми получит 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят до 500 тысяч рублей — размер компенсации будет зависеть от тяжести вреда здоровью.

Средства выделят из резервного фонда правительства Пермского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном Министерстве труда и социального развития.

Компенсации за утраченные вещи и имущество рассчитают отдельно. Сейчас специалисты вместе с жильцами составляют акты осмотра квартир и фиксируют потерю предметов первой необходимости.

Атака произошла утром 7 сентября. Беспилотник повредил многоэтажный дом в Перми, один человек погиб, ещё четверо получили ранения.

Позже за медицинской помощью обратились ещё двое — пассажиры автобуса, который проезжал рядом с домом во время атаки. Размер выплат для них также определят с учётом причинённого вреда здоровью.

После атаки в Перми власти организовали помощь жителям повреждённого дома. Для тех, кто не мог вернуться в свои квартиры, развернули пункт временного размещения. Губернатор поручил профильным ведомствам и городской администрации как можно скорее устранить последствия происшествия. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.