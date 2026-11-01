До этого Международная федерация хоккея назвала пять чемпионатов мира 2027 года, к участию в которых должны допустить российские сборные. Речь идёт о мужском и женском мировых первенствах, молодёжном турнире, а также юниорских соревнованиях среди юношей и девушек до 18 лет. При этом молодёжный чемпионат начнётся уже в декабре 2026 года. В IIHF заявили о несогласии с постановлением CAS, однако признали его обязательным для исполнения. Возвращение россиян потребует пересмотра календарей, форматов турниров, логистики и мер безопасности. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что арбитраж удовлетворил основные требования Федерации хоккея России и отменил пять решений, на основании которых российские команды отстранили от международных стартов. По словам министра, постановление суда носит окончательный характер, а дальнейшие шаги связаны с организацией участия сборных в соревнованиях.