«Постыдное решение»: Глава МИД Украины обрушился на CAS из-за российского хоккея
Сибига потребовал отменить решение CAS о возвращении российских хоккеистов
Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против возможного возвращения российских хоккеистов на международные соревнования. Он заявил, что соответствующее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) якобы станет легитимизацией действий России. Свою позицию глава украинского МИД изложил в социальной сети X.
Сибига резко раскритиковал допуск российских спортсменов и потребовал отменить такое решение. По его мнению, возвращение отечественных хоккеистов на международную арену будет иметь негативные последствия.
«Это постыдное решение должно быть отменено», — написал министр.
Кроме того, Сибига призвал правительства других государств не выдавать российским хоккеистам разрешения на въезд. Он обратился к странам, которые, по его выражению, «не потеряли свой моральный компас».
До этого Международная федерация хоккея назвала пять чемпионатов мира 2027 года, к участию в которых должны допустить российские сборные. Речь идёт о мужском и женском мировых первенствах, молодёжном турнире, а также юниорских соревнованиях среди юношей и девушек до 18 лет. При этом молодёжный чемпионат начнётся уже в декабре 2026 года. В IIHF заявили о несогласии с постановлением CAS, однако признали его обязательным для исполнения. Возвращение россиян потребует пересмотра календарей, форматов турниров, логистики и мер безопасности. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что арбитраж удовлетворил основные требования Федерации хоккея России и отменил пять решений, на основании которых российские команды отстранили от международных стартов. По словам министра, постановление суда носит окончательный характер, а дальнейшие шаги связаны с организацией участия сборных в соревнованиях.