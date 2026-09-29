Потапа могут лишить звания заслуженного артиста со второй попытки по приказу Зеленского
Зеленский поручил кабмину заняться лишениям Потапа звания заслуженного артиста
Рэпер Потап. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realpotap
Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Службе безопасности Украины рассмотреть вопрос о возможном лишении рэпера Потапа (Алексея Потапенко) звания «Заслуженный артист Украины».
Поводом стала петиция на сайте главы государства, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения. После этого обращение было направлено в правительство и СБУ.
«Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию, за поддержку инициатив, направленных на защиту украинского культурно-информационного пространства от российских влияний и нарративов», — говорится в ответе Зеленского.
Ранее Верховной раде не удалось набрать необходимое количество голосов для лишения Потапа почётного звания. Всё началось после того, как рэпера и Настю Каменских захейтили на Украине за русский язык на фестивале в Юрмале.
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