Потапа могут лишить звания заслуженного артиста со второй попытки по приказу Зеленского

Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Службе безопасности Украины рассмотреть вопрос о возможном лишении рэпера Потапа (Алексея Потапенко) звания «Заслуженный артист Украины».

Поводом стала петиция на сайте главы государства, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения. После этого обращение было направлено в правительство и СБУ.

«Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию, за поддержку инициатив, направленных на защиту украинского культурно-информационного пространства от российских влияний и нарративов», — говорится в ответе Зеленского.