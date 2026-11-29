Потеря роли и стресс: Что пережил Джигурда перед инфарктом
Анисина рассказала, что пережил Джигурда перед инфарктом
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина связала ухудшение самочувствия своего супруга Никиты Джигурды с переживаниями из-за исключения из музыкального проекта «Высота», посвящённого творчеству Владимира Высоцкого. Об обстоятельствах, предшествовавших госпитализации артиста с обширным инфарктом, спортсменка рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
По словам Анисиной, организаторы проекта прекратили сотрудничество с Джигурдой, когда музыкальный материал уже полностью записали. Причины такого решения артисту не объяснили. Именно в этот период у шоумена начались проблемы с артериальным давлением.
После возвращения Джигурды из Екатеринбурга фигуристка несколько дней пыталась уговорить его обратиться к врачам. Однако артист отказывался от медицинской помощи, несмотря на ухудшение самочувствия.
Напомним, 23 ноября Джигурду экстренно госпитализировали с обширным инфарктом в Боткинскую больницу Москвы. Врачи установили артисту стент, после чего его состояние стабилизировалось. Вечером 25 ноября Анисина сообщила, что её супруга вернули из обычной палаты в реанимацию.