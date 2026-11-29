Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина связала ухудшение самочувствия своего супруга Никиты Джигурды с переживаниями из-за исключения из музыкального проекта «Высота», посвящённого творчеству Владимира Высоцкого. Об обстоятельствах, предшествовавших госпитализации артиста с обширным инфарктом, спортсменка рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам Анисиной, организаторы проекта прекратили сотрудничество с Джигурдой, когда музыкальный материал уже полностью записали. Причины такого решения артисту не объяснили. Именно в этот период у шоумена начались проблемы с артериальным давлением.

После возвращения Джигурды из Екатеринбурга фигуристка несколько дней пыталась уговорить его обратиться к врачам. Однако артист отказывался от медицинской помощи, несмотря на ухудшение самочувствия.