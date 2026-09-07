Потерял сознание на высоте 10 тысяч метров: отец и сын из Башкирии спасли пассажира на рейсе в Египет

Врачи из Белорецка Альберт и Айгиз Гариповы помогли 56-летнему пассажиру, потерявшему сознание во время рейса Уфа — Хургада. У мужчины резко снизились давление и пульс, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Бортпроводники обратились к пассажирам и попросили откликнуться медиков. На помощь пришли летевшие вместе отец и сын Гариповы. Врачи оценили состояние мужчины и сумели привести его в сознание. После этого они наблюдали за пассажиром до конца полёта.

Альберт Гарипов работает в медицине более 35 лет. Его сын Айгиз — травматолог-ортопед Белорецкой центральной районной клинической больницы.