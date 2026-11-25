Журналист Сергей Заворотный, пострадавший при взрыве автомобиля в московском Чертанове, столкнулся с новым осложнением во время восстановления. После тяжёлых травм и продолжительного пребывания на аппарате искусственной вентиляции лёгких он потерял способность говорить. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Заворотный понимает обращённую к нему речь и реагирует на происходящее. Его уже осмотрел логопед и назначил курс восстановительных занятий.

Тем временем хирурги повторно обработали культю левого плеча, где после взрыва пришлось ампутировать руку. Признаков инфекции или воспалительного процесса медики не обнаружили. За состоянием пациента продолжают круглосуточно наблюдать.