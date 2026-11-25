Потерявший руку при подрыве авто в Москве журналист Заворотный лишился речи
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Журналист Сергей Заворотный, пострадавший при взрыве автомобиля в московском Чертанове, столкнулся с новым осложнением во время восстановления. После тяжёлых травм и продолжительного пребывания на аппарате искусственной вентиляции лёгких он потерял способность говорить. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, Заворотный понимает обращённую к нему речь и реагирует на происходящее. Его уже осмотрел логопед и назначил курс восстановительных занятий.
Тем временем хирурги повторно обработали культю левого плеча, где после взрыва пришлось ампутировать руку. Признаков инфекции или воспалительного процесса медики не обнаружили. За состоянием пациента продолжают круглосуточно наблюдать.
Трагедия произошла утром 13 ноября. Взрывное устройство сработало под автомобилем 72-летнего журналиста в районе Чертаново. Мужчина получил тяжёлые травмы, в том числе повреждения конечностей и внутренних органов. В тот же день Заворотному ампутировали левую руку. Из-за потери около 2,5 литра крови он впал в кому. 17 ноября журналист пришёл в сознание и начал самостоятельно дышать без аппарата ИВЛ. Позже состояние пострадавшего улучшилось, и его перевели из реанимации в обычную палату.